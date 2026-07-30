В Кемерове отреставрировали любимую горожанами арт-скульптуру

Фото: администрация Кемерова.

В Кемерове на свое привычное место вернулась полюбившаяся горожанам скульптурная композиция «Семья пингвинов». Об этом рассказали в администрации города.

Дружная арт-семейка снова встречает прохожих у здания по улице Кирова, 40. Скульптура, созданная в 2010 году художником Максимом Врублевским и мастерской «33+1» для конкурса «Город без жестокости к детям», отмечают в этом году свой 16-летний юбилей.

За годы нахождения на открытом воздухе композиции потребовалось обновление, и в 2026 году мастера Кузбасского художественного колледжа провели ее масштабную реставрацию, полностью восстановив первозданный вид любимого символа крепкой семьи.

Ранее мы писали, что в Шерегеше проведут масштабное обновление коммунальной инфраструктуры, а еще уборочная кампания в Кузбассе идет с опережением, несмотря на сложности с топливом.