Нужна помощь водителей: в Кемерове разыскивают женщину, нуждающуюся в медицинской помощи

Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Кузбасс.

В Кемерове волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 60-летнюю Ирину Анатольевну Гориву (Барковскую). О ее местонахождении ничего не известно с 28 июля 2026 года.

Волонтеры обращаются с важной просьбой к автомобилистам, которые проезжали 28 июля в период с 11.00 до 14.00 по Кузбасскому мосту в Кемерове в обоих направлениях: просмотреть записи с видеорегистраторов.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза. Была одета, предположительно, в серую майку, розовые брюки и белые кроссовки. Особо подчеркивается, что женщина нуждается в срочной медицинской помощи.

Всех, кто обладает любой информацией, просят сразу же звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее мы писали, что на выходных в Кузбасс вернется 30-градусная жара, а еще в Кемерове перекроют движение у кинотеатра «Космос» из-за ремонта теплосети.