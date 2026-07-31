В Кузбассе инспекторы ДПС вышли в рейды из-за всплеска ДТП с подростками

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня Госавтоинспекция Кузбасса проводит масштабные рейды, направленные на предотвращение ДТП с участием мототранспорта и средств индивидуальной мобильности под управлением подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Статистика вызывает серьезную тревогу: с начала года на дорогах региона один несовершеннолетний погиб за рулем кроссового мотоцикла, еще 30 юных водителей получили травмы. Кроме того, двое подростков погибли, находясь в салоне автомобилей под управлением сверстников.

Полицейские подчеркивают, что родители часто сами разрешают детям садиться за руль без права управления и опыта, подвергая их смертельной опасности. Стражи порядка призывают взрослых проявлять благоразумие и не допускать несовершеннолетних к управлению техникой.

Ранее мы писали, что на выходных в Кузбасс вернется 30-градусная жара, а еще в Кемерове перекроют движение у кинотеатра «Космос» из-за ремонта теплосети.