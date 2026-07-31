В Кузбассе сильно подорожали гречка и сахар, но подешевели огурцы за неделю

Фото: архив "КП". Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе зафиксированы очередные изменения стоимости ключевых продуктов питания. Об этом свидетельствуют данные Кемеровостата.

Главным лидером роста цен за прошедшую неделю стала гречневая крупа, подорожавшая сразу на 5,3%. Также в магазинах региона поднялась стоимость сахара (на 2,6%), охлажденной и мороженой курятины (на 2%), соли (на 1,8%) и свинины (на 1,6%). Кроме того, немного подорожали пшено, черный чай, подсолнечное масло, рис, картофель и репчатый лук.

Зато приятный сюрприз ждал любителей свежих салатов: огурцы подешевели сразу на 5,5%, а свекла и морковь убавили в цене 3,2% и 2,1% соответственно. Наряду с ними снизились ценники на вермишель, макароны, мороженую рыбу, молоко и муку.

Ранее мы писали, что на выходных в Кузбасс вернется 30-градусная жара, а еще в Кемерове перекроют движение у кинотеатра «Космос» из-за ремонта теплосети.