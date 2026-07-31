Глава СКР затребовал доклад о нарушении прав жильцов разрушающегося дома в Кузбассе

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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением жилищных прав кемеровчан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации регионального управления СК России, причиной внимания стало аварийное состояние общежития 1975 года постройки на улице Центральной в поселке Комиссарово. Здание еще в 2020 году было официально признано непригодным для жизни: стены усыпаны глубокими трещинами, кровля протекает, проводка неисправна, а зимой люди буквально замерзают в своих комнатах. Однако благоустроенное жилье гражданам до сих пор не предоставили, а жалобы в различные инстанции долгое время оставались без ответа.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело, а глава СК поручил руководителю кузбасского управления Бэликто Базарову доложить о первых результатах расследования.

Ранее мы писали, что на выходных в Кузбасс вернется 30-градусная жара, а еще в Кемерове перекроют движение у кинотеатра «Космос» из-за ремонта теплосети.