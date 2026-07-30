Плыви, нельма! СГК продолжает зарыбление сибирских рек ценными породами рыб

Фото: ООО "СГК".

В рамках экологических мероприятий Сибирской генерирующей компании по зарыблению сибирских водоемов в реку Обь выпустили более 11,3 тыс. мальков нельмы. Выпуск проходил под контролем специалистов Росрыболовства. Вес каждой - не менее грамма. Во взрослом возрасте отдельные экземпляры достигают 15 кг.

Нельма - самый крупный и единственный хищный представитель семейства сиговых рыб в водных объектах Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Как отмечают специалисты, из-за антропогенной нагрузки, ухудшения условий нагула и нереста популяция нельмы сокращается. Один из путей решения - проведение компенсационных мероприятий по восполнению водных биологических ресурсов.

СГК продолжит мероприятия по зарыблению сибирских водоемов. К осени в реки Сибири будет выпущена самая крупная партия молоди нельмы - более 118,5 тыс. мальков.

Месяцем ранее в Обь была выпущена почти тысяча мальков этой ценной рыбы, а в пруд-охладитель Беловской ГРЭС - свыше 7 тонн белого амура и толстолобика.