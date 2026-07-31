Илья Середюк направил 155 миллионов рублей на поддержку Тяжинского округа

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Тяжинский муниципальный округ получит дополнительную финансовую помощь из областного бюджета. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

С соответствующей просьбой к главе области обратилась временно исполняющая полномочия главы округа Оксана Коновалова.

Регион выделяет территории 155 миллионов рублей. Средства пойдут на выплату зарплат сотрудникам бюджетной сферы, расчеты за коммунальные услуги муниципальных учреждений, подготовку теплосетей и котельных к предстоящей зиме, а также на оперативное решение других местным проблем.

Ранее мы писали, что на выходных в Кузбасс вернется 30-градусная жара, а еще в Кемерове перекроют движение у кинотеатра «Космос» из-за ремонта теплосети.