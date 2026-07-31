Подарок с последствиями: жительницу Кузбасса осудили за покупку мотоцикла сыну

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В Анжеро-Судженске суд вынес приговор местной жительнице за то, что она разрешала своему 13-летнему сыну кататься на мотоцикле без права управления. Об этом сообщили в следкоме и прокуратуре Кузбасса.

Еще в апреле 2024 года женщина купила школьнику байк RACER и позволила ездить по городским улицам. Беспечность привела к трагедии: 19 июня 2026 года возле дома по улице Советской подросток сбил пешехода, в результате чего и сам, и пострадавший получили травмы.

Мировой судья признал мать виновной в вовлечении ребенка в опасную для жизни деятельность, назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей, а сам мотоцикл конфисковал в доход государства.

Ранее мы писали, что на выходных в Кузбасс вернется 30-градусная жара, а еще в Кемерове перекроют движение у кинотеатра «Космос» из-за ремонта теплосети.