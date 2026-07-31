В Новокузнецке 2 августа временно ограничат парковку и проезд из-за Дня ВДВ

Фото: архив "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке 2 августа в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Воздушно-десантных войск временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

Так, с 10.30 до 12.30 для проезда и парковки полностью закроют участок проспекта Октябрьского (от улицы Циолковского до кольца на Бардина, 42), участок проспекта Бардина (от улицы Спартака до кольца) и само кольцо у дома №42 по проспекту Бардина.

На время перекрытий общественный транспорт поедет по скорректированным схемам.

Городские автобусы:

- №5, 23, 66, 70, 88, 345: пойдут в прямом и обратном направлениях через пр. Дружбы, ул. Кутузова, ул. Циолковского, ул. Транспортную на Вокзал;

- №27: при движении в обратном направлении поедет по ул. Ноградской, пр. Ермакова, ул. Тольятти, ул. Кирова и далее по маршруту;

- №80: в прямом направлении - от остановки «Гранд Медика» по ул. Орджоникидзе, пр. Металлургов, ул. Кутузова, пр. Курако; в обратном направлении - по пр. Металлургов, ул. Орджоникидзе, пр. Кузнецкстроевскому и далее по маршруту;

- №87: в прямом направлении - от остановки «Рембыттехника» по ул. Ноградской, ул. Запорожской до остановки «Левый берег»; в обратном направлении - по стандартной схеме.

Пригородные и междугородные автобусы:

- №164, 168, 169: поедут от «Левого берега» по ул. Транспортной на Вокзал;

- №102, 104, 104с, 106, 107, 107С, 108, 110: от Вокзала проследуют по пр. Металлургов до остановки «Рембыттехника» и далее по своим маршрутам.

Троллейбусы:

- №1: по временному маршруту «пр. Октябрьский - Дружбы - Транспортная - Вокзал»;

- №2: по временному маршруту «пр. Октябрьский - Дружбы - Транспортная - Вокзал - пр. Металлургов - 13 микрорайон» (в обоих направлениях по пр. Металлургов);

- №3: по маршруту «Левый берег - Ника - ГИБДД - Стройбаза»;

- №6: по временному маршруту «Левый берег - Ника - ГИБДД - Верхняя Островская»;

- №7: по временному маршруту «пр. Октябрьский - Дружбы - Транспортная - Вокзал - пр. Курако - Славянский».

Трамваи:

- №2: по временному маршруту «Байдаевская - Малоэтажка - Вокзал»;

- №5: движение временно приостанавливается;

- №9: по временному маршруту «Байдаевская - Автосервис - Вокзал».

Горожан просят заранее планировать свои поездки с учетом временных изменений.

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