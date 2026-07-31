«Кузбассразрезуголь» обновил парк карьерной техники

Фото: пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь».

Угольная компания «Кузбассразрезуголь» обновила парк карьерных автосамосвалов БЕЛАЗ. На разрезы поступили новые самосвалы БЕЛАЗ-7531 грузоподъемностью 240 тонн и БЕЛАЗ-7530G грузоподъемностью 220 тонн.

Новые самосвалы БЕЛАЗ оснащены модернизированным электроприводом для улучшения тяговых и скоростных характеристик машины и повышения эффективности и надежности ее работы. Современная система управления автоматически адаптирует режим работы двигателя к текущей нагрузке и дорожным условиям. Это позволяет снизить расход топлива, повысить производительность техники и увеличить ресурс работы основных узлов самосвала.

«В этом году «Кузбассразрезуголь» и «БЕЛАЗ» отмечают 60-летие сотрудничества. За эти годы белорусская техника стала неотъемлемой частью нашего производства. Пополнение парка современными автосамосвалами грузоподъемностью 220 и 240 тонн – это продолжение нашей долгосрочной программы модернизации производства, которая направлена на повышение надежности, производительности и эффективности открытых горных работ», - отметил директор по производству УК «Кузбассразрезуголь» Роман Смирнов.

Новые карьерные самосвалы оснащены системой контроля бдительности водителей «ОКО» и системой кругового обзора, которая позволяет контролировать пространство в слепых зонах. Шины самосвалов оборудованы датчиками контроля температуры и давления для предотвращения преждевременного износа шин и повышения безопасности перевозок. Дополнительные системы повышают надежность эксплуатации техники и обеспечивают безопасность работы самосвалов с учетом особенности горно-геологических условиях.