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НовостиЧто происходит31 июля 2026 4:23

Директора кузбасского разреза оштрафовали за экономию на безопасности рабочих

Рабочим угольного разреза в Мысках выдали новые СИЗ только после вмешательства прокурора
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: прокуратура Кузбасса.

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Мысках работники местного угольного разреза смогли добиться выдачи положенных средств индивидуальной защиты только после обращения к руководству прокуратуры Кузбасса. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Горняки пришли на личный прием к прокурору области и пожаловались, что работодатель вопреки правилам охраны труда не обновляет износившиеся СИЗ после истечения срока их службы.

После проведенной Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за угледобывающей отраслью проверки руководителю предприятия внесли представление, а самого директора оштрафовали. В результате прокурорского вмешательства виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, а всем горнякам выдали новые и качественные комплекты спецодежды и защиты.

Ранее мы писали, что кузбасским фермерам помогут выйти на прилавки местных супермаркетов, а еще в Кузбассе сильно подорожали гречка и сахар, но подешевели огурцы за неделю.