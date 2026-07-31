Джунгли на огородах и 320% нормы осадков: синоптики подвели итоги июльских дождей в Кузбассе

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Июль 2026 года принес на юг Кузбасса настоящую субтропическую погоду с высокой влажностью и короткими ливнями. Об этом сообщила синоптик новокузнецкой гидрометобсерватории Елена Поскребышева.

За месяц в регионе выпало 320% от климатической нормы осадков.В результате огороды кузбассовцев из-за буйного роста травы стали напоминать джунгли, а у многих садоводов начал гнить картофель.

Хотя опасности паводков нет, реки остаются необычно полноводными.

Тем не менее кратковременные дожди и грозы продержатся в регионе еще пару дней, однако уже 2-3 августа синоптики обещают долгожданную сухую и жаркую погоду - столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

Ранее мы писали, что кузбасским фермерам помогут выйти на прилавки местных супермаркетов, а еще в Кузбассе сильно подорожали гречка и сахар, но подешевели огурцы за неделю.