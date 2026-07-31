В Кемерове из-за ремонта на улице 50 лет Октября изменят 13 маршрутов

Фото: администрация Кемерова.

В Кемерове с 20.00 пятницы, 31 июля, до 06.00 понедельника, 3 августа, временно закроют сквозное движение транспорта по улице 50 лет Октября (на участке от улицы Демьяна Бедного до Красноармейской). Ограничения связаны с проведением срочных ремонтных работ на теплотрассе. На время ремонта общественный транспорт поедет по скорректированным схемам. Об этом сообщили в администрации города.

Изменения маршрутов:

- автобусы №4 (в обратном направлении), №10, 23, 48, 51, 91, 101, 130, 226 (в обоих направлениях), №54 (в прямом направлении) и троллейбус №12 (в прямом направлении) поедут в объезд через проспект Ленина, улицы Дзержинского и Красноармейскую;

- автобус №7 (в прямом направлении) проследует по проспекту Ленина, улицам Дзержинского, Красноармейской, 50 лет Октября, проспекту Советскому и далее до Драмтеатра;

- автобус №124 (в прямом направлении) пойдет через проспект Ленина, улицы Дзержинского и Красноармейскую;

- автобус №145 проследует через проспект Ленина, улицы Дзержинского, Кирова, проспект Советский, улицы 50 лет Октября, Красноармейскую, Соборную и проспект Ленина. Пассажирам, пользовавшимся остановкой «Искитимский мост», рекомендуют проходить к остановкам «Парк Ангелов» или «Цирк»;

- автобус №182 поедет через проспект Ленина, улицы Дзержинского, Красноармейскую, Соборную и проспект Октябрьский;

- автобус №197э (в прямом направлении) проследует через проспект Советский, улицы Кирова, Дзержинского, Красноармейскую, Красную и проспект Ленина.

Ранее мы писали, что кузбасским фермерам помогут выйти на прилавки местных супермаркетов, а еще в Кузбассе сильно подорожали гречка и сахар, но подешевели огурцы за неделю.