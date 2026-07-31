Очереди сократились, запасов хватает: Илья Середюк заявил о снятии лимитов на заправках Кузбасса

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В Кузбассе начался процесс поэтапного снятия ограничений на продажу автомобильного топлива на заправках. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

По словам главы региона, ситуация с поставками бензина полностью стабилизировалась: очереди на АЗС заметно сократились, а сформированный запас горючего в области стал достаточным для бесперебойного обслуживания автомобилистов.

Губернатор уточнил, что провел переговоры с руководством компании «Газпромнефть», в ходе которых стороны договорились о пошаговой отмене ранее введенных лимитов. Во время проверки работы одной из заправочных станций Илья Середюк подтвердил сотрудникам, что соответствующее распоряжение о снятии ограничений уже направлено на АЗС, поэтому в ближайшее время кузбасские водители смогут заправлять свои автомобили в привычном объеме.

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