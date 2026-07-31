Илья Середюк проверил, как идет реконструкция трамвайного маршрута №10 в Кемерове

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кемерове продолжается масштабная реконструкция трамвайного маршрута №10. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Главная задача проекта - не просто заменить рельсы, а создать современную и безопасную инфраструктуру на долгие годы.

Реконструкция ведется с опорой на кузбасских производителей: уровень локализации материалов достиг 85%. К примеру, производство железобетонных шпал под этот проект запустили с нуля в Новокузнецке.

Строительный процесс организован так, чтобы создавать минимум неудобств для водителей и жителей города. Параллельно с укладкой полотна идет переустройство подземных сетей - трамвайный путь пересекают 18 различных коммуникаций (водопровод, канализация, газ, электричество и связь), часть из которых уже полностью заменили.

Ранее мы писали, что Илья Середюк заявил о снятии лимитов на заправках Кузбасса, а еще в Кузбассе сильно подорожали гречка и сахар, но подешевели огурцы за неделю.