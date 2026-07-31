Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+24°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 5:58

Илья Середюк проверил, как идет реконструкция трамвайного маршрута №10 в Кемерове

В Кемерове при обновлении трамвая №10 переустроят 18 подземных коммуникаций
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: соцсети Ильи Середюка.

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кемерове продолжается масштабная реконструкция трамвайного маршрута №10. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Главная задача проекта - не просто заменить рельсы, а создать современную и безопасную инфраструктуру на долгие годы.

Реконструкция ведется с опорой на кузбасских производителей: уровень локализации материалов достиг 85%. К примеру, производство железобетонных шпал под этот проект запустили с нуля в Новокузнецке.

Строительный процесс организован так, чтобы создавать минимум неудобств для водителей и жителей города. Параллельно с укладкой полотна идет переустройство подземных сетей - трамвайный путь пересекают 18 различных коммуникаций (водопровод, канализация, газ, электричество и связь), часть из которых уже полностью заменили.

Ранее мы писали, что Илья Середюк заявил о снятии лимитов на заправках Кузбасса, а еще в Кузбассе сильно подорожали гречка и сахар, но подешевели огурцы за неделю.