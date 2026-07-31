Избили табуретом и душили шнурком ради телефонов: в Кузбассе осудили опасного грабителя

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, совершившему жестокое разбойное нападение. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

В июле прошлого года обвиняемый вместе с соучастником ворвался на территорию дома 33-летнего горожанина. Налетчики зверски избили хозяина руками, деревянным табуретом и железной трубой, а затем начали душить шнурком. Опасаясь за жизнь, пострадавший отдал нападавшим ТВ-приставку и четыре мобильных телефона общей стоимостью около 4 000 рублей. Когда грабители сбежали, избитый мужчина пытался зайти в дом, но потерял сознание на крыльце, где его нашел проезжавший родственник.

Полицейские быстро задержали злоумышленника и изъяли украденную технику. Суд приговорил налетчика к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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