Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+30°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит31 июля 2026 6:33

Избили табуретом и душили шнурком ради телефонов: в Кузбассе осудили опасного грабителя

Кузбассовец получил 7 лет колонии строгого режима за жестокий разбой с трубой
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, совершившему жестокое разбойное нападение. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

В июле прошлого года обвиняемый вместе с соучастником ворвался на территорию дома 33-летнего горожанина. Налетчики зверски избили хозяина руками, деревянным табуретом и железной трубой, а затем начали душить шнурком. Опасаясь за жизнь, пострадавший отдал нападавшим ТВ-приставку и четыре мобильных телефона общей стоимостью около 4 000 рублей. Когда грабители сбежали, избитый мужчина пытался зайти в дом, но потерял сознание на крыльце, где его нашел проезжавший родственник.

Полицейские быстро задержали злоумышленника и изъяли украденную технику. Суд приговорил налетчика к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что Илья Середюк заявил о снятии лимитов на заправках Кузбасса, а еще в Кузбассе сильно подорожали гречка и сахар, но подешевели огурцы за неделю.