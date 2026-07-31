В Новокузнецк 3 и 4 августа прибудет уникальный иммерсивный «Поезд Победы»

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецк прибывает первая в мире иммерсивная передвижная выставка с эффектом полного погружения - «Поезд Победы». Об этом сообщил мэр Новокузнецка Денис Ильин.

Состав включает 10 тематических вагонов, каждый из которых посвящен отдельным вехам Великой Отечественной войны.

Посетить уникальный музей на колесах жители и гости города смогут 3 и 4 августа на перроне железнодорожного вокзала. Выставка будет работать с 10.00 до 19.00 (последняя группа заходит в 18.20), вход имеет возрастное ограничение 12+.

Посещение музея абсолютно бесплатное, однако необходимо заранее оформить электронный билет на официальном сайте проекта «поездпобеды.рф» - регистрация открывается ровно за сутки до прибытия состава.

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