Кемеровчанин заплатил крупный штраф за «резиновую» квартиру

Фото: архив "КП". Фото: Алексей ФОКИН.

В Кемерове судебные приставы довели до полного исполнения приговор суда в отношении местного жителя, организовавшего у себя фиктивную прописку. Об этом рассказали в ГУФССП по Кузбассу.

Горожанин зарегистрировал в своей квартире иностранного гражданина, однако фактически предоставлять ему квадратные метры для проживания даже не собирался.

За фиктивную регистрацию по месту жительства суд приговорил кемеровчанина к уголовному штрафу в размере 150 тысяч рублей. Горожанин не спешил добровольно расставаться с крупной суммой, однако быстро изменил свое отношение к долгу, когда сотрудник ведомства вручил ему официальное представление о замене штрафа другим, более строгим видом уголовного наказания. Опасаясь реального срока или исправительных работ, мужчина выплатил 150 тысяч рублей в полном объеме.

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