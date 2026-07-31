После жалобы прокурору в кузбасской больнице заработал суточный мониторир

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Ижморской районной больнице благодаря вмешательству прокуратуры восстановили работу жизненно важного диагностического оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Местная жительница пришла на личный прием к прокурору области и пожаловалась, что в районной больнице долгое время не могут провести суточное мониторирование сердца из-за отсутствия деталей.

Прокурорская проверка подтвердила: диагностика пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями действительно была сорвана из-за некомплектности прибора.

Прокурор района внес представление главному врачу, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а необходимые комплектующие тут же закупили и установили. В настоящее время аппарат суточного мониторирования работает в штатном режиме.

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