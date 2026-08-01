«Поезд Победы» вновь приедет в Кузбасс

Фото: минкульт Кузбасса.

С 3 по 6 августа в Кузбасс вновь приедет передвижная выставка «Поезд Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны. Экспозиция будет работать 3 и 4 августа в Новокузнецке, а 5 и 6 августа — в Кемерове, сообщили в министерстве культуры Кузбасса.

«Поезд Победы» — это интерактивная выставка, размещенная в поезде. Десять тематических вагонов с помощью современных технологий, объемного звука и реалистичных экспозиций рассказывают о событиях военных лет и подвиге советского народа.

Посмотреть выставку можно бесплатно, но требуется предварительная регистрация на официальном сайте проекта.

Напомним, что «Поезд Победы» уже приезжал в Кузбасс в августе прошлого года.