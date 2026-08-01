Пострадавших и разрушений нет: в МЧС прокомментировали землетрясение магнитудой 4,0 в Гурьевском округе

Фото: asgsr.ru.

В Гурьевском округе произошло землетрясение магнитудой 4,0. Эпицентр сейсмособытия находился в 5,5 км от населенного пункта Возвышенка. По данным Алтая-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 4,9 (оценка MSK64).

В МЧС Кузбасса сообщили, что в результате землетрясения пострадавших и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор Кузбасса назвал причины нашествия клещей в 2026 году