В Кузбассе произошел пожар в доме-интернате

Фото: соцсети Павла Камбалина.

Сегодня в Междуреченске произошел пожар в доме-интернате для людей с психическими расстройствами, расположенном на проспекте Шахтеров.

Как рассказал мэр города Павел Камбалин, возгорание случилось в одной из комнат. От дыма сработала автоматическая пожарная сигнализация, и огонь был быстро потушен. Все находившиеся в здании люди были оперативно эвакуированы. Никто не пострадал.

Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.

«Временно работа учреждения будет организована в близлежащем здании», - сообщил Павел Камбалин.

Напомним, что в январе 2026 года в доме-интернате для людей с психическими расстройствами Прокопьевска произошла массовая вспышка гриппа, повлекшая гибель девяти человек. После этого по области прошли проверки всех подобных учреждений.