Голос «за благоустройство двора» лишил жительницу Кузбасса двух миллионов рублей

Фото: архив "КП". Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске женщина стала жертвой крупного дистанционного мошенничества, потеряв почти два миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

История началась с безобидного сообщения в мессенджере с предложением проголосовать за благоустройство двора. Перейдя по прикрепленной ссылке, горожанка тут же получила уведомление о взломе своего аккаунта на «Госуслугах», после чего ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником ФСБ. Злоумышленник напугал женщину заявлением, что мошенники оформили от ее имени доверенность и пытаются перевести ее сбережения террористическим организациям. Поверив аферисту, потерпевшая в течение нескольких дней сняла в банках и перевела на указанные счета более 1,9 миллиона рублей.

Обман раскрылся только тогда, когда преступники стали склонять ее к оформлению кредита под залог недвижимости, после чего женщина сразу обратилась в полицию.

Ранее мы писали, что Илья Середюк поздравил работников и ветеранов железных дорог, а еще за неделю 51 кузбассовец отдал аферистам почти 16 миллионов рублей.