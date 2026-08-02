В Кузбассе зарегистрировано 3,8 тысячи случаев ОРВИ за неделю

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В Кузбассе продолжается постепенное снижение заболеваемости острыми респираторными вирусами. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

За прошедшую неделю - с 20 по 26 июля - в регионе зарегистрировано 3,8 тысячи случаев инфицирования ОРВИ. Этот показатель на 2,7% ниже данных предыдущей недели.

По результатам лабораторного мониторинга случаев заболевания штаммами гриппа не выявлено - у заболевших фиксируются исключительно сезонные вирусы негриппозной природы.

Ранее мы писали, что Илья Середюк поздравил работников и ветеранов железных дорог, а еще за неделю 51 кузбассовец отдал аферистам почти 16 миллионов рублей.