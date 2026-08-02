В Новокузнецке поисковики просят записи с камер для розыска пенсионера в калошах

Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Кузбасс.

В Новокузнецке волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 74-летнего Леонида Павловича Калинина. Пенсионер ушел в неизвестном направлении 29 июля 2026 года, и с тех пор о его судьбе ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 165 см, нормального телосложения, седые волосы, карие глаза. Был одет в жилет цвета хаки, голубую клетчатую рубашку, синие брюки, черные калоши и зеленую кепку.

Волонтеры просят просмотреть записи с камер видеонаблюдения жителей СНТ «Металлург-3», а также обращаются к автомобилистам, проезжавшим 29 июля с 07.30 до 13.00 по участку дороги между поселками Калачево и Подгорный.

Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

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