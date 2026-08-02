С начала сезона от укусов клещей пострадали более 25 тысяч кузбассовцев

Фото: архив "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзора Кузбасса озвучил свежие данные по заболеваемости клещевыми инфекциями.

С начала сезона с жалобами на присасывание клещей в кузбасские больницы обратились уже 25 526 человек, среди которых 5 090 - дети и подростки.

По результатам лабораторных исследований снятых паразитов вирус клещевого энцефалита был выявлен в 2,1% случаев, боррелиоз -в 34,1%, анаплазмоз - в 3,2%, а эрлихиоз - в 3,4% проб.

В ведомстве подчеркнули, что вся территория Кузбасса является эндемичной, а случаи заражения иксодовыми клещами регистрируются во всех районах. Специалисты настоятельно просят граждан регулярно осматривать себя, детей и питомцев во время прогулок и сразу обращаться за медопомощью при укусах.

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