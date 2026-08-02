Бастрыкин потребовал ускорить расследование дела о невыплате зарплаты в Кузбассе

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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя кузбасского управления ведомства Бэликто Базарова доложить об ускорении расследования уголовного дела о невыплате заработной платы на одном из предприятий. Об этом рассказали в информационном центре СК России.

К главе ведомства обратились бывшие жены сотрудников компании. Женщины пояснили, что их экс-супруги уже более полугода не получают заплатную плату, из-за чего сорвались выплаты алиментов на несовершеннолетних детей, и семьи оказались в тяжелой финансовой ситуации. Несмотря на обращения работников, руководство предприятия не спешит гасить долги.

По поручению Бастрыкина ход расследования уголовного дела и защита прав трудящихся поставлены на особый контроль в центральном аппарате ведомства.

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