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НовостиЧто происходит2 августа 2026 22:26

Kихач на Belgee заплатит за выезд на встречку благодаря кузбассовцу

В Ленинске-Кузнецком водителя иномарки оштрафовали на 7,5 тысячи рублей благодаря «Мобильному патрулю»
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: полиция Кузбасса.

Фото: полиция Кузбасса.

Благодаря бдительности участников регионального проекта «Мобильный патруль» полицейские Ленинска-Кузнецкого привлекли к ответственности злостного нарушителя ПДД. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

В адрес автоинспекторов поступила видеозапись, сделанная на 228-м километре трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий. На кадрах отчетливо видно, как водитель кроссовера Belgee пересек сплошную линию разметки, вылетел на встречную полосу и создал опасную аварийную ситуацию.

Полицейские провели проверку, оперативно установили владельца и составили на него протокол за выезд на встречную полосу. Решением суда автолюбителю назначен административный штраф в размере 7 500 рублей.

Ранее мы писали, что с 1 августа в Кузбассе начали работать школьные базары со скидками до 30%, а еще в Новокузнецке поисковики просят записи с камер для розыска пенсионера в калошах.