Губернатор поздравил десантников Кузбасса с Днем ВДВ

Фото: соцсети Ильи Середюка.

2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Поздравляя воинов и ветеранов «крылатой пехоты», губернатор Кузбасса Илья Середюк назвал кузбасских десантников примером настоящего мужества и готовности всегда прийти на помощь.

В качестве яркого примера стойкости глава региона рассказал историю кузбассовца Сергея Крюкова. С самых первых дней специальной военной операции десантник находился на передовой и за проявленную отвагу был отмечен высокими государственными наградами. Пройдя через тяжелое ранение, боец не пал духом и продолжить служить Родине уже в мирной жизни. Сергей стал участником региональной программы «СВОи Герои. КуZбасс» и сегодня успешно трудится в администрации Прокопьевского муниципального округа. Вместе с женой он растит детей, проводит в школах уроки мужества для молодежи и участвует в спортивных мероприятиях.

«Такие люди со стальным характером - опора нашего региона. С праздником, гвардейцы!», - поздравил Илья Середюк.

Ранее мы писали, что Илья Середюк поздравил работников и ветеранов железных дорог, а еще за неделю 51 кузбассовец отдал аферистам почти 16 миллионов рублей.