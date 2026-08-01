Кемеровчанка украла телефон у приятельницы и сдала его в ломбард

Фото: архив "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове сотрудникам полиции удалось по горячим следам раскрыть хитрую кражу смартфона. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

В отдел полиции обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о похищении телефона стоимостью около 50 тысяч рублей. Оперативники уголовного розыска быстро установили и задержали подозреваемую - ей оказалась ранее судимая 32-летняя знакомая потерпевшей.

Как выяснили следователи, находясь в гостях у горожанки, злоумышленница попросила сотовый якобы для срочного звонка. Взяв гаджет, она сразу же выскочила из квартиры, добежала до ближайшего комиссионного магазина, сдала чужое имущество, а вырученные деньги потратила.

В отношении кемеровчанки возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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