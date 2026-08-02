Погода в Кузбассе 3 августа 2026 года: жара до +33 градусов

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 3 августа 2026 года сохранится жаркая летняя погода. По данным синоптиков, местами по региону ожидается аномально жаркая погода с максимальной температурой воздуха +30 градусов и выше.

Ночью по области температура составит +14...+19 градусов, днем воздух прогреется до +28...+33 градусов, местами до +22...+27 градусов. Ветер будет восточным 2-7 метров в секунду, местами порывы ночью до 12 метров в секунду, днем - до 16 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди и грозы, днем при грозах в отдельных районах возможны умеренные осадки. Ночью и утром местами прогнозируются туманы.

Погода в Кемерове 3 августа 2026 года

В Кемерове ночью температура воздуха составит +17...+19 градусов, днем +29...+31 градус. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман.

Погода в Новокузнецке 3 августа 2026 года

В Новокузнецке ночью ожидается +15...+20 градусов, днем воздух прогреется до +27...+32 градусов. Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный: ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду.

Ранее мы писали, что с 1 августа в Кузбассе начали работать школьные базары со скидками до 30%, а еще в Новокузнецке поисковики просят записи с камер для розыска пенсионера в калошах.