Кемеровчанка ответит в суде за запретные пристрастия

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы, которую обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Еще в апреле оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков получили сигнал о том, что кемеровчанка хранит запрещенные вещества. Полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. При личном досмотре у женщины изъяли метадон массой более 0,1 грамма, что по действующему законодательству является крупным размером.

Следствие установило, что наркотики кемеровчанка купила бесконтактным способом исключительно для личного потребления. На время расследования ее заключили под стражу.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Максимальная мера наказания по инкриминируемой статье составляет 10 лет лишения свободы.

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