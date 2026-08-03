Мэр Новокузнецка рассказала о борьбе с подтоплением в Орджоникидзевском районе

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецке продолжаются работы по ликвидации последствий проливных дождей, из-за которых сложная ситуация с подтоплением сохраняется в Орджоникидзевском районе. Об этом накануне сообщил мэр Денис Ильин после выезда на место.

Наиболее проблемная точка находится у Зыряновской котельной - здесь расположена водонасосная станция, откуда воду откачивают и сбрасывают в специальный канал. После двух суток непрерывной работы канал перестал справляться с огромным объемом воды.

Чтобы продолжить откачку и снизить уровень подтопления на улицах Барабинской, Балочной и Пархоменко, специалисты укрепляют береговую линию Алениного ручья вдоль улиц Междуреченской и Инской. На объект завезли отсыпной материал и глину. Как только берегоукрепление завершат, откачку воды возобновят.

На месте задействованы шесть помп от районной администрации, насосная станция МЧС и две мощные помпы от службы ГО и ЧС.

Для жителей затапливаемых территорий в Новокузнецке подготовлены пункты временного размещения. При необходимости помощи горожан просят обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номеру 112, сообщив свои ФИО, адрес и контактный телефон.

Ранее мы писали, что с 1 августа в Кузбассе начали работать школьные базары со скидками до 30%, а еще в Новокузнецке поисковики просят записи с камер для розыска пенсионера в калошах.