Спасатели предупредили кузбассовцев об аномальной жаре до 6 августа

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Кузбассе ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.
Со 2 по 6 августа на территории региона максимальная температура воздуха будет достигавать +30 градусов и выше.
Спасатели призывают жителей и гостей Кузбасса не пренебрегать предупреждениями о неблагоприятных погодных явлениях, соблюдать питьевой режим, не перегреваться на солнце и быть предельно осторожными с огнем.
Если потребуется помощь, следует звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112.
Ранее мы писали, что с 1 августа в Кузбассе начали работать школьные базары со скидками до 30%, а еще в Новокузнецке поисковики просят записи с камер для розыска пенсионера в калошах.