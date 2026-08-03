Спасатели предупредили кузбассовцев об аномальной жаре до 6 августа

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

Со 2 по 6 августа на территории региона максимальная температура воздуха будет достигавать +30 градусов и выше.

Спасатели призывают жителей и гостей Кузбасса не пренебрегать предупреждениями о неблагоприятных погодных явлениях, соблюдать питьевой режим, не перегреваться на солнце и быть предельно осторожными с огнем.

Если потребуется помощь, следует звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112.

Ранее мы писали, что с 1 августа в Кузбассе начали работать школьные базары со скидками до 30%, а еще в Новокузнецке поисковики просят записи с камер для розыска пенсионера в калошах.