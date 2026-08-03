Сухой кашель и давящая боль: в Кемерове плановый осмотр помог спасти жизнь юному любителю вейпов

Фото: соцсети Андрея Тарасова.

Врачи Клинического консультативно-диагностического центра им. И.А. Колпинского диагностировали онкологическое заболевание у 19-летнего кемеровского студента, который в течение двух лет активно курил электронные сигареты. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Изначально парень страдал только сезонной аллергией и легкой близорукостью. Однако полгода назад у него появились тревожные симптомы: сухой кашель, одышка, свисты и давящая боль в грудной клетке.

Во время плановой флюорографии участковый терапевт поликлиники №10 Наталья Ярощук заметила отклонения от нормы и оперативно отправила пациента на дополнительные обследования. Врачи диагностировали у юноши лимфому средостения. После онкоконсилиума его срочно направили на химиотерапию.

Специалисты в очередной раз напоминают: курение пагубно влияет на здоровье, а избавиться от зависимости помогают в специальных кабинетах отказа от курения, работающих при поликлиниках.

Ранее мы писали, что в Кемерове возобновили сквозной проезд по улице 50 лет Октября, а еще более 2 400 жителей Кузбасса заключили социальные контракты с начала года.