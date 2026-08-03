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НовостиЧто происходит3 августа 2026 3:34

Бывшей начальнице почты в Кузбассе грозит срок за вмешательство в работу IT

ФСБ пресекла незаконную схему экс-руководителя почтового отделения в Беловском районе
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе перед судом предстанет бывшая начальница сельского отделения почтовой связи Раздольный беловского почтамта. Об этом сообщили в следкоме и прокуратуре Кузбасса.

Женщину обвиняют в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру страны с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 274.1 УК РФ). В мае 2025 года сельчанка заключила агентский договор с банком. Получив доступ к защищенной автоматизированной банковской системе, она без ведома и согласия двух граждан внесла их персональные данные в базу и оформила на них банковские счета. Преступную деятельность экс-сотрудницы почты выявили оперативники регионального УФСБ России.

Фигурантка полностью признала вину, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Гурьевский городской суд.

Ранее мы писали, что в Кемерове возобновили сквозной проезд по улице 50 лет Октября, а еще более 2 400 жителей Кузбасса заключили социальные контракты с начала года.