Спецоперация в Новокузнецке закончилась задержанием рецидивистки

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков провели успешную спецоперацию по пресечению каналов сбыта запрещенных веществ. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

На месте преступления оперативники задержали ранее судимую 36-летнюю местную жительницу. В ходе личного досмотра в сумочке задержанной полицейские обнаружили опасный препарат. Еще одну партию оперативники изъяли из заранее подготовленного ею тайника-закладки. Экспертиза показала, что изъятое вещество - карфентанил общей массой свыше 100 граммов, что относится к особо крупному размеру.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт (ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы.

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