На Томи в Кузбассе пойман дуэт незаконных рыбаков с сетью и крупным уловом

Фото: транспортная полиция Сибири.

В Юргинском районе транспортные полицейские пресекли незаконный промысел на реке Томь. Об этом сообщили в транспортной полиции Сибири.

Во время рейдов по охране природных ресурсов стражи порядка задержали двух местных жителей. Мужчины с помощью лодки и сети успели выловить 40 экземпляров рыбы различных пород, среди которых - окуни, лещи, лини, щуки, караси и язи.

Полицейские изъяли у подозреваемых весь улов и запрещенные орудия лова. По оценке специалистов природоохранного ведомства, своими действиями задержанные причинили биологическим ресурсам региона ущерб почти на 33 тысячи рублей.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Теперь любителям нелегальной рыбалки грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Кемерове возобновили сквозной проезд по улице 50 лет Октября, а еще более 2 400 жителей Кузбасса заключили социальные контракты с начала года.