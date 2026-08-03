В Кузбассе сохраняется острый дефицит медиков и рабочих специальностей

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом на рынке труда Кузбасса сразу 14 профессий попали в категорию остродефицитных. К таким выводам пришли эксперты hh.ru.

Нормой для здоровой конкуренции считается от четырех резюме на одну вакансию, однако по этим направлениям показатель опустился ниже нормы. Наиболее критическая ситуация сложилась в сфере здравоохранения: на позицию врача приходится всего 1,4 резюме, ветеринара - 1,9, фармацевта-провизора - 2,3, а главврача или заведующего отделением - 3,3.

Не меньший кадровый голод испытывают предприятия, ищущие рабочих: сильнейшая нехватка наблюдается среди токарей, шлифовальщиков и фрезеровщиков (2,3 резюме на предложение).

В дефиците также остаются монтажники, слесари-сантехники, электрики, отделочники и сварщики. В сфере услуг сложнее всего приходится агентствам недвижимости - на вакансию риелтора претендует в среднем лишь 2,4 соискателя.

Ранее мы писали, что в Кемерове возобновили сквозной проезд по улице 50 лет Октября, а в Кузбассе сформировали запасы топлива и готовятся снижать розничные цены.