Двое сирот-новокузнечан справили новоселье благодаря прокурорской проверке

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Двое жителей Новокузнецка из числа детей-сирот получили благоустроенные квартиры только после личного обращения к прокурору Кузбасса. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка Центрального района Новокузнецка подтвердила: заявители еще в несовершеннолетнем возрасте остались без попечения родителей и стояли в очереди на жилье, однако после достижения 18 лет квартиру им так и не выделили.

Судебное решение по этому вопросу долгое время не исполнялось. После принятых прокуратурой мер реагирования права горожан были восстановлены. Перед вручением ключей сотрудники надзорного ведомства лично проверили жилые помещения на соответствие всем санитарным, жилищным и противопожарным нормам.

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