Мэр Кемерова поручил усилить состав городских аптечек

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

В Кемерове активно проверяют и дооснащают аптечки первой помощи, размещенные в местах массового пребывания людей. Об этом сообщил мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.

В проверках участвуют специалисты управления по ГО и ЧС, а также ветераны специальной военной операции. Работа проводится по всему городу по поручению губернатора Кузбасса Ильи Владимировича Середюка.

Один из таких рейдов прошел в школе №58, где к проверке присоединился ветеран СВО Антон Чувашов - подопечный мэра в рамках региональной программы «СВОи Герои. КуZбасс». По его рекомендации предложено добавить в аптечки больше кровоостанавливающих жгутов и современных медицинских бандажей для повышения эффективности первой помощи.

Аптечки размещены у входа в большинство школ, магазинов, территориальных управлений и других зданий, а на самих строениях висят специальные указатели. Это сделано для того, чтобы в случае аварии, чрезвычайной ситуации или ухудшения самочувствия любого человека, прохожий мог быстро воспользоваться необходимыми медицинскими средствами. За их наличием и сроками годности следят сотрудники организаций.

Проверки и обновление аптечек продолжаются во всех районах Кемерова.

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