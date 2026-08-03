До 5 метеоров в час: кузбассовцы могут наблюдать метеорный поток Каппа-Цигниды в августе

Фото: архив "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кузбасса смогут наблюдать метеорный поток Каппа-Цигниды, который активен в первой половине августа. Об сообщили в Новокузнецком планетарии им. А. А. Федорова.

Радиант потока расположен возле звезды Каппа Лебедя, территориально находясь в созвездии Дракона. Метеоры Каппа-Цигнид обычно средней скорости и слабые, без выраженных следов. Пик активности ожидается 17 августа, когда можно будет увидеть до 3-5 метеоров в час. Поток будет активен до 25 августа.

В Северном полушарии их лучше всего наблюдать высоко над горизонтом поздним вечером и в первые предрассветные часы. Для успешного наблюдения рекомендуется выбирать максимально безоблачное небо и избегать лунной и городской засветки.

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