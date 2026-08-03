В Новокузнецк прибыл интерактивный музей «Поезд Победы»

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Новокузнецк прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Об этом сообщил губернатор Кузбасса.

Экспозиция состоит из десяти тематических вагонов. Благодаря современным мультимедийным технологиям, объемному звуку и световым эффектам посетители могут полностью погрузиться в атмосферу Великой Отечественной войны и вспомнить о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.

В Новокузнецке состав пробудет 3 и 4 августа, после чего отправится в Кемерово. На перроне кемеровского железнодорожного вокзала выставка будет доступна 5 и 6 августа. Посетить передвижной музей можно бесплатно, но для этого нужно заранее пройти регистрацию на официальном сайте.

Ранее мы писали, что в Кемерове возобновили сквозной проезд по улице 50 лет Октября, а в Кузбассе сформировали запасы топлива и готовятся снижать розничные цены.