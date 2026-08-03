От Азизы до Карла: в Кузбассе рассказали о выборе детских имен

Фото: архив "КП".

За первые семь месяцев 2026 года самыми популярными детскими именами в Кузбассе стали София и Михаил. Именем София назвали 196 новорожденных девочек, а Михаилом - 246 мальчиков. Об этом сообщается в данных федерального реестра ЗАГС.

В топ-5 женских имен также вошли Ева (159), Варвара (154), Василиса (147) и Анна (141). Среди мальчиков, помимо Михаила, родители чаще всего выбирали имена Александр (195), Артем (183), Тимофей (168) и Роман (154).

В список редких имен для девочек попали Азиза, Устинья, Айсель, Алсу и Замира. Среди мальчиков такими редкими именами стали Маруф, Дэмиан, Магди, Мусанна и Карл.

Ранее мы писали, что в Кемерове возобновили сквозной проезд по улице 50 лет Октября, а в Кузбассе сформировали запасы топлива и готовятся снижать розничные цены.