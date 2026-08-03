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НовостиЧто происходит3 августа 2026 7:51

Кузбасские «управляшки» получили 1,5 млн рублей штрафов за неделю

В Кузбассе Госжилинспекция выявила свыше 2 300 нарушений в работе УК с начала года
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госжилинспекция Кузбасса отчиталась о результатах своей работы за период с 27 по 31 июля. За неделю инспекторы обследовали 450 многоквартирных домов, выявив при этом 78 различных нарушений.

По итогам проверок было составлено 44 административных протокола, выдано 86 представлений и предостережений. Общая сумма наложенных штрафных санкций превысила 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, в рамках контроля за лицензированием управляющих компаний принято 22 положительных решения о внесении изменений в реестр лицензий и вынесено 19 отказов по заявкам УК.

Всего с начала года Госжилинспекция Кузбасса выявила более 2 300 нарушений в работе управляющих компаний.

Ранее мы писали, что в Кемерове возобновили сквозной проезд по улице 50 лет Октября, а в Кузбассе сформировали запасы топлива и готовятся снижать розничные цены.