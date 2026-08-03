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НовостиОбщество3 августа 2026 8:02

В кемеровской мэрии произошли кадровые перестановки

Первым заместителем главы города Кемерово назначен Кирилл Безумов
Анастасия СЕРГЕЕВА
Первым заместителем главы города Кемерово назначен Кирилл Безумов.

Первым заместителем главы города Кемерово назначен Кирилл Безумов.

В Кемерове назначен первый заместитель главы города – им стал Кирилл Безумов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Кириллу Безумову 35 лет. Он выпускник КузГТУ. Начинал работу в муниципальных органах в Березовском, где трудился заместителем главы города по жилищно-коммунальному хозяйству, затем первым замом по вопросам жизнеобеспечения и городского развития.

В администрации Кемерова Кирилл Безумов работал заместителем начальника управления ЖКХ, заместителем начальника теруправления Ленинского района, в последнее время возглавлял территориальное управление Кировского района.

Василий Мельник, который ранее занимал должность первого замглавы Кемерова, теперь являеется главой Ленинск-Кузнецкого.