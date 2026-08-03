В кемеровской мэрии произошли кадровые перестановки

Первым заместителем главы города Кемерово назначен Кирилл Безумов.

В Кемерове назначен первый заместитель главы города – им стал Кирилл Безумов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Кириллу Безумову 35 лет. Он выпускник КузГТУ. Начинал работу в муниципальных органах в Березовском, где трудился заместителем главы города по жилищно-коммунальному хозяйству, затем первым замом по вопросам жизнеобеспечения и городского развития.

В администрации Кемерова Кирилл Безумов работал заместителем начальника управления ЖКХ, заместителем начальника теруправления Ленинского района, в последнее время возглавлял территориальное управление Кировского района.

Василий Мельник, который ранее занимал должность первого замглавы Кемерова, теперь являеется главой Ленинск-Кузнецкого.