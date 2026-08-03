Юные химики из Кузбасса приняли участие в Летней олимпиадной школе Фонда Мельниченко

Ежегодный летний интенсив собрал школьников из разных регионов России — Алтайского края, Кемеровской, Тульской и Ставропольской областей. Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Учащиеся из Киселевска, показавшие высокие результаты по химии на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, получили возможность пройти двухнедельный интенсив в летней олимпиадной школе Фонда Мельниченко, которая в этом году состоялась на базе Университетской гимназии МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве.

Ежегодный летний интенсив собрал школьников из разных регионов России — Алтайского края, Кемеровской, Тульской и Ставропольской областей, увлеченных естественными науками и стремящихся проявить себя в олимпиадном движении, а также подготовиться к всероссийским и международным соревнованиям по физике и химии. В числе участников были и трое ребят из Киселевска, воспитанники «Центра Талантов.ФМ», которые уже нацелены на успех в профильных олимпиадах, входят в Кузбасскую сборную Фонда Мельниченко по химии и прошли серьезный конкурсный отбор, чтобы пройти интенсив.

За две недели участники смогли углубить теоретическую подготовку по естественным дисциплинам, посетить лабораторные практикумы, отточить навыки решения задач повышенной сложности и принять участие в экспериментальных активностях. Не менее важной частью программы стало общение: школьники познакомились со сверстниками и единомышленниками, встретились с экспертами, представляющими крупнейшие компании угольной, энергетической и химической отраслей, а также с преподавателями МГУ, которые поделились с ребятами фундаментальными знаниями и вдохновили на занятия научной деятельностью. Кроме того, для ребят провели мастер-классы по развитию гибких навыков и на практике показали, как выстраивать коммуникацию, работать в команде, адаптироваться к изменениям, решать нестандартные задачи и мыслить критически.

Опыт и знания, полученные юными химиками из Киселевска за время летнего интенсива, несомненно, пригодятся им в будущем и помогут в новом учебном году побороться за призовые места на престижных международных и всероссийских профильных соревнованиях, продемонстрировать высокий уровень подготовки в предметных олимпиадах.

«Наша образовательная система построена так, чтобы каждый школьник мог найти свою траекторию развития и получить качественное образование независимо от того, живет он в столице региона или небольшом промышленном городе. Для кого-то это первая рабочая профессия и дальнейшая успешная карьера на производстве в родном городе, для кого-то — углубленное изучение естественных наук, участие в олимпиадах и путь в большую науку. Летняя олимпиадная школа — один из элементов этой системы, который помогает ребятам выйти на всероссийский и международный уровень», — отметила генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.

Напомним, что развитие олимпиадного движения — одно из направлений образовательно-профориентационной программы «Таланты.ФМ», в рамках которой Фонд Мельниченко системно поддерживает естественно-научное и инженерное образование в регионах. Сегодня в «Центре талантов» Киселевска, расположенного на базе Центра детского научного и инженерно-технического творчества, школьники углубленно изучают химию, физику, математику и информатику. Часть воспитанников Центра также обучается в Профклассах.ФМ, который является совместным проектом Фонда Мельниченко и СУЭК-Кузбасс. Здесь они получают свои первые рабочие специальности и планируют в дальнейшем связать свою карьеру, в том числе, с угольной отраслью.