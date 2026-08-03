Дороги Кузбасса признали лучшими в Сибири

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Кузбасс вошел в число регионов-лидеров по качеству дорожного покрытия в России. Об этом свидетельствует рейтинг ЦЭИ «РИА Рейтинг», основанный на данных Росстата и Росавтодора. Результаты исследования опубликованы на сайте РИА Новости.

В Кузбассе нормативным требованиям соответствует 71% автодорог общего пользования. По этому показателю регион занимает двенадцатое место в стране и первое по Сибири. Причем, Кузбасс уверенно опередил соседние регионы. Самые ближайшие к нему Красноярский край и Хакасия расположились в рейтинге лишь в третьем десятке. Остальные территории СФО - еще ниже.

Также наш регион вошел в число лидеров Сибири по плотности автодорог с твердым покрытием на 1000 квадратных километров территории.

Ранее мы писали, что в 2026 году расходы на ремонт и содержание дорог превысили в Кузбассе 18,3 млрд рублей. Годом ранее на эти цели направлялось около 17 млрд рублей.