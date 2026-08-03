В СУЭК-Кузбасс прошло корпоративное заседание клуба «Добычник»

В СУЭК-Кузбасс состоялось 33-е заседание профессионального клуба «Добычник».

Встреча почетных членов клуба: руководителей аппарата управления, бригадиров, работников очистных коллективов и ветеранов труда, состоялась на базе оздоровительного комплекса «Горняк». Заседание проходило в тематике стратегической игры – шахмат. И это символично, ведь работа очистной бригады требует такой же вдумчивой последовательности и дальновидности, как и шахматная партия, каждый ход продуман заранее, каждый шаг согласован с командой, а успешный результат достигается благодаря комбинации опыта, планирования и чёткой координации. Именно это сочетание профессиональной смелости и расчёта определяет безопасность и эффективность ведения горных работ.

Соблюдая устоявшиеся традиции, участники клуба подвели итоги производственной деятельности за период от клуба до клуба за первые шесть месяцев 2026 года. Передовые коллективы награждены кубками, дипломами и денежными премиями. Две бригады, сумевшие добыть более двух миллионов тонн угля, заняли лидирующие позиции: это кузбасский коллектив Сергея Шмальца шахты имени А.Д. Рубана и бригада Вячеслава Полетаева шахты «Северная» Хабаровского края. Серебро производственного соревнования забрала бригада Александра Цыбульского шахты им. 7 Ноября Новая, бронзовым призером стал коллектив Сергея Подчалина шахты им. С.М. Кирова – обе СУЭК-Кузбасс.

Фото: СУЭК-Кузбасс.

За торжественной церемонией награждения последовала процедура подписания договоров о новых обязательствах по добыче на следующее полугодие — производственных показателях, которые бригады обязуются выполнить с учётом своих возможностей и реальных условий труда.

Фото: СУЭК-Кузбасс.

По результатам голосования новым Президентом клуба был избран Сергей Шмальц - бригадир-передовик. Символичные полномочия и традиционный отбойный молоток передал ему предыдущий президент Кирилл Кусков. В присутствии коллег новый глава клуба дал торжественную клятву хранить и приумножать традиции шахтёрского братства.

Сохраняя преемственность, в почетные члены клуба «Добычник» были приняты ветераны шахты им. С.М. Кирова - «хозяина» заседания. У каждого из них за спиной по тридцать и более лет подземного стажа, умноженные на шахтерские рекорды. В завершении состоялась передача эстафеты проведения следующего заседания профессионального клуба «Добычник» коллективу шахты им. А. Д. Рубана, которое состоится в конце года.