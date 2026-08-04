Жители Кузбасса получили более 17 тысяч тонн благотворительного угля

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе в рамках благотворительной акции в преддверии Дня шахтера 4 319 человек получили льготный уголь – им доставлено более 17 тысяч тонн топлива. Остается отгрузить еще 37 264 тонны для 9 316 семей, сообщили в пресс-службе АПК.

Всего в рамках социально-экономического сотрудничества угольных компаний с правительством Кузбасса на благотворительную акцию выделено порядка 54 тысяч тонн угля. Получателями топлива стали несколько категорий: кузбассовцы, находящиеся в трудной жизненной ситуации и не имеющие льгот на приобретение топлива, малоимущие семьи с детьми, родственники погибших участников СВО.

Обязательное условие получения благотворительного угля - проживание в доме с печным отоплением. Доставка организована в 19 муниципалитетах.

Ранее мы писали, что в Кузбассе первая декада августа по температурам будет выше климатических норм на 1-3 градуса, а тажке Роспотребнадзор Кузбасса назвал причины нашествия клещей в 2026 году.